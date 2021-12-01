الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنشاء أكبر مصنع لمنتجات اللحوم بالقاهرة الجديدة

اللحوم
اللحوم

أكد المهندس عبد المنعم الخليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن  الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بإنشاء أكبر مصنع لتصنيع اللحوم ومنتجاتها في القاهرة الجديدة لتوفير مصنعات اللحوم من اللحوم المفرومة والسجق والهمبرجر والكفتة وغير ذلك من خلال عبوات  من اللحوم المصنعة، لتوزيعها على شركات المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت والدلتا ماركت التابعة لشركتى تجارة الجملة العامة والمصرية، ومن خلالها تقوم بطرحها للمستهلكين بأسعار مخفضة بنسبة  25%.

وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن  هذا المصنع من المصانع الكبيرة التي تقوم بتصنيع اللحوم ومنتجاته، وتقوم بطرحه إلى لحوم مفرومة وكفتة وغير ذلك من المنتجات، وتوزيعها على خمس شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية  لتوفيرها في منافذها البالغة نحو 1300 فرعًا ومنفذًا  للمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف أن الهدف من هذه المصانع توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، حيث تقوم بخفض التكلفة الإنتاجية من خلال التصنيع الذاتي والاكتفاء الذاتي بمثل هذه المصانع في منتجات اللحوم المفرومة والكفتة والسجق والهامبرجر وغيرها.

وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت والدلتا ماركت التابعة لشركات تجارة الجملة  تقوم بطرح السلع الأساسية والغذائية و فارق نقاط الخبز والسلع الحرة بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع لاعتبارها رمانة الميزان لضبط الأسواق المحلية ومواجهة أي ارتفاع في الأسعار.

القاهرة الجديدة وزارة التموين منتجات التصنيع اللحوم المصنعة بأسعار مخفضة منتجات اللحوم توفير احتياجات

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وائل لطفي

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