بينها حظر دخول غير الملقحين.. 4 إجراءات بـ«التموين» لمواجهة كورونا

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، استعداداتها لمنع أي موظف على مستوى الوزارة أو المواطنين من دخول ديوانها العام حال عدم تلقيه لقاح المضاد لفيروس كورونا، وفقا لقرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا بعدم السماح لأي موظف ‏لم يتلق اللقاح بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد ‏الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل ‏PCR‏ أسبوعيا.

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين على مستوى المحافظات البالغة 27 مديرية بدءا من يوم الأربعاء بمنع أي موظف لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو أي مواطن لم يتلقى اللقاح بمنع دخوله مقر المديرية او في الإدارات التموينية المختلفة إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية أساليب المنع من الدخول من خلال هذه الإجراءات وهي:

أولا- تفعيل قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا في وزارة التموين من المنع لغير الملقحين باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال البوابات الأمامية وإدارة الأمن بالوزارة دورها هو المنع.

ثانيا- يتم الاضطلاع على الشهادات الملقحين بفيروس كورونا بشرط أن تكون مختومة بأختام شعار الجمهورية.

ثالثا- في حال عدم وجود شهادة باللقاح المضاد لفيروس كورونا يتم الاضطلاع على تحليل pcr أسبوعيا الذي يؤكد خلوه من الاشتباه بفيروس كورونا كوفيد-19 المستجد.

رابعا- حرمان المواطن من تلقي الخدمة في حال ذهابه إلى الوزارة بدون حملة شهادة اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو pcr.