الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بدء التطوير داخل الزمالك.. والبوابات تتزين لاستقبال المجلس العائد

نادي الزمالك
نادي الزمالك

شهد نادي الزمالك اليوم حالة من التطوير، وإصلاح بعض الأماكن التي تعرضت للتلف خلال الفترة الأخيرة، حيث قام عمال النادي بتغيير الاجزاء التالفة في الحدائق الداخلية والمنشآت، ووضع أجزاء جديدة بديلة لها.

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نادي الزمالك

وعلي جانب أخر.. زين مجلس الإدارة العائد عقب فترة تجميد دامت عام كامل، بوابات النادي بأفرع النور المبهجة، احتفالاً بعودته لقيادة النادي مرة أخرى.

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نادي الزمالك

وكان قد صدر قرار منتصف الأسبوع الماضي من وزارة الشباب والرياضة بعودة المجلس الأبيض بكامل هيئته تنفيذاً للحكم الصادر لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا.

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نادي الزمالك

وشهد نادي الزمالك اليوم حالة من التطوير، وإصلاح بعض الأماكن التي تعرضت للتلف خلال الفترة الأخيرة، حيث قام عمال النادي بتغيير الاجزاء التالفة في الحدائق الداخلية والمنشآت، ووضع أجزاء جديدة بديلة لها.

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نادي الزمالك
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نادي الزمالك
نادي الزمالك عودة مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور تطوير نادي الزمالك

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وائل لطفي

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