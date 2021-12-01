6 معلومات أساسية عن مخازن تجارة الجملة لتوفير «التموين»

تهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمخازن تجارة الجملة التابعة لشركتي تجارة الجملة العامة والمصرية بالشركه القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين من خلال تطويرها والانتهاء من الميكنة الآلية، لمعرفة حركة تداول السلع أولا بأول وبشكل منتظم لتوفير السلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة التي ارتفعت إلى 32 سلعة بدلا من 28 سلعة.

وترصد “الدستور” عددا من المعلومات الكاملة عن مخازن تجارة الجملة وحركة تداول السلع التموينية مستوى محافظات الوجه البحري والوجه القبلي.

يصل عدد مخازن تجارة الجملة التابعة لشركتى تجارة الجملة والمصرية والعامة حاليا نحو 1500 مخزنا على مستوى محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، حيث تقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة بتغطية احتياجات محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، وتغطي مخازن تجارة الجملة محافظات الوجه البحري والدلتا والمحافظات الساحلية.

وجرى تطوير مخازن تجارة الجملة من خلال الميكنة لمعرفة كافة الأرصدة وحركة تداول السلع التي يتم الدفع بها إلى تلك المخازن وحجم الإقبال وحجم المنصرف وحجم الكميات التي يتم ضخها يوميا.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير أرصدة احتياطية لمخازن تجارة الجملة لمدة 3 أشهر مقبلة بجانب عمليات الضخ والإمداد لتلك المخازن بالسلع اليومية.

توفر مخازن تجارة الجملة البالغة نحو 1500 مخزنا منتشرا على مستوى الجمهورية السلع الأساسية والاستراتيجيه الخاصة بمنظومة التموين البالغة حاليا 32 سلعة، والتي تم البدء في صرفها علي بدالي التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات لتصل إجمالي عدد المنافذ التي تم توزيع السلع عليها 40,000 منفذ على مستوى الجمهورية.

وتقوم هذه مخازن تجارة الجملة بتوزيع السلع التموينية الخاصة بمنظومة التموين الجديدة من خلال استعاضات شهريا على بدالي التموين ومشروع جمعيتي بواقع ثمان استعاضات.

ويصل حجم السلع التي تقوم بتوفيرها هذه المخازن من خلال شركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمبيعات شهريا 3 مليار جنيه.