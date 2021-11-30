انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالمرج

قررت النيابة العامة فى المرج، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق هائل اندلع بشقة سكنية بمنطقة المرج لكشف سبب اندلاعه.

كما طالبت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية لقاطني الشقة، تمهيدا للاستماع لأقوالهم عن سبب الحريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الاهالى مفاده اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة المرج وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وإخمادها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛،نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.