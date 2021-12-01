يقدم موقع "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 في عدد من المحافظات، نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث.

وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافطات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٥:٢

موعد الشروق ٦:٣٣

موعد أذان الظهر ١١:٤٤

موعد أذان العصر ٢:٣٦

موعد أذان المغرب ٤:٥٥

موعد أذان العشاء ٦:١٧



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر ٥:٠٨

موعد الشروق ٦:٤١

موعد أذان الظهر ١١:٤٩

موعد أذان العصر ٢:٣٩

موعد أذان المغرب ٤:٢٧

موعد أذان العشاء ٦:٢١

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٤٩

موعد الشروق ٦:٢٠

موعد أذان الظهر ١١:٣٢

موعد أذان العصر ٢:٢٥

موعد أذان المغرب ٤:٤٥

موعد أذان العشاء ٦:٠٦

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر ٤:٥١

موعد الشروق ٦:١٩

موعد أذان الظهر ١١:٣٨

موعد أذان العصر ٢:٣٨

موعد أذان المغرب ٤:٥٨

موعد أذان العشاء ٦:١٧

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر ٤:٤٨

موعد الشروق ٦:١٥

موعد أذان الظهر ١١:٣٧

موعد أذان العصر ٢:٤٠

موعد أذان المغرب ٥:٠٠

موعد أذان العشاء ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٥٦

موعد الشروق ٦:٢٨

موعد أذان الظهر ١١:٣٩

موعد أذان العصر ٢:٣١

موعد أذان المغرب ٤:٥٠

موعد أذان العشاء ٦:١٢

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر ٤:٥٨

موعد الشروق ٦:٣٠

موعد أذان الظهر ١١:٤٠

موعد أذان العصر ٢:٣٠

موعد أذان المغرب ٤:٤٩

موعد أذان العشاء ٦:١٢

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر ٥:٠٣

موعد الشروق ٦:٣٦

موعد أذان الظهر ١١:٤٥

موعد أذان العصر ٢:٣٥

موعد أذان المغرب ٤:٥٤

موعد أذان العشاء ٦:١٧