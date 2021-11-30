اليمن.. التحالف العربي يكبد الحوثيين خسائر فادحة في مأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 8 ضربات ضد جماعة الحوثيين في مأرب خلال الساعات 24 الماضية.

وذكر التحالف، "إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكرا للتدريب ما أدى إلى مقتل أكثر من 90 عنصرا من الحركة"، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان التحالف العربي أعلن فجر اليوم، أن قواته شنت ضربات على أهداف وصفها بالعسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال التحالف، إن قواته نفذت "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأضاف التحالف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".