الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن.. التحالف العربي يكبد الحوثيين خسائر فادحة في مأرب

طائرات التحالف العربي
طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 8 ضربات ضد جماعة الحوثيين في مأرب خلال الساعات 24 الماضية.

 

وذكر التحالف، "إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكرا للتدريب ما أدى إلى مقتل أكثر من 90 عنصرا من الحركة"، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

 

وكان التحالف العربي أعلن فجر اليوم، أن قواته شنت ضربات على أهداف وصفها بالعسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

 وقال التحالف، إن قواته نفذت "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

 

وأضاف التحالف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

الحوثيين مارب التحالف العربي ضربات جوية مقتل 90 حوثيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

قرار جديد من النيابة بشأن خطف 5 أطفال وهتك عرضهن داخل مدرسة بالمعادى

تفاصيل تنفيذ منع دخول المواطنين لمكاتب الشهر العقارى دون تلقى اللقاح

الصحة: أغلب المصابين بـ«أوميكرون» من فئة غير الملقحين

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية