الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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الثقافة

الرئيس التجارى لـ «طلعت مصطفى» خلال افتتاح معرض «مدينتى» للكتاب: حريصون على الارتقاء بمعيشة سكان مشروعاتنا المختلفة

جريدة الدستور

أكدت منى الحلو، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن إقامة معرض مدينتي للكتاب تعكس حرص المجموعة الدائم على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها المختلفة.

وقالت الحلو خلال كلمتها في افتتاح معرض "مدينتي" الأول للكتاب مساء اليوم الثلاثاء،  إن "طلعت مصطفى" لديها إيمان كامل بأهمية القراءة، ودورها في بناء الهوية الثقافية للأجيال القادمة، وما تساهم به في بناء الحضارة ورفع الوعي وخلق أجيال من المبدعين. وأضافت أن القراءة نافذة على العالم، لأنها توسع الآفاق، وتخلق أجيالًا من المبدعين في شتى المجالات، وتساهم في بناء مجتمعات راقية ومتجانسة.

وكان معرض "مدينتي" الأول للكتاب قد افتتح مساء اليوم الثلاثاء بالحديقة المركزية "سنترال بارك" بـ"مدينتي"، تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة "طلعت مصطفى"، وذلك تحت شعار "القراءة كالماء والهواء".  

وحضر الافتتاح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، والرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. وشهد الافتتاح عروضًا لفرقة رضا للفنون الشعبية، بينما تقام طوال أيام المعرض، وحتى 10 ديسمبر المقبل، أنشطة مختلفة للأطفال، وندوات ثقافية وفنية متنوعة.

طلعت مصطفى منى الحلو وزارة الثقافة الهيئة العامة للكتاب معرض مدينتي للكتاب مدينتي

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