الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

نستعرض لكم في هذا التقرير موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ينتظر العالم الحدث الأضخم الذي تستعد له مصر بعد موكب المومياوات الملكية وافتتاح مشروع طريق الكباش بالأقصر منذ بضعة أيام.

افتتاح المتحف الكبير هو الحدث الأضخم الذي ينتظر العالم أجمع ليرى ما ستقدمه مصر.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

من المقرر افتتاح المتحف خلال العام المقبل 2022 ولكن لم يتحدد حتى الآن الموعد الفعلي، نظرا لأن الاحتفال الذي تخطط له الدولة لخروج حفل افتتاح المتحف. 

أبرز المعلومات عن المتحف المصري الكبير 

  • أكبر متحف مخصص لعرض حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة
  • سيعرض لأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة، حيث سيشهد العام المقبل 2022 مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.
  • المتحف لن يكون لعرض القطع الأثرية فقط بل صرحا ثقافيا وتعليميا وترفيهيا.

واستقبل المتحف المصري الكبير مؤخرا ٦٨ قطة أثرية من بينها ١٦ قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون تتكون من مجموعة متميزة من الأواني المصنوعة من الألباستر وتم تثبيتها داخل الفتارين الخاصة بها بقاعة الملك توت عنخ آمون، وفقاً لسيناريو العرض المقرر مسبقاً، أما الـ٥٢ قطعة أثرية المتبقية فهي من الآثار الثقيلة التي سيتم عرضها داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف، من أهمها مجموعة من التماثيل تصور الملك سنوسرت الأول في الوضع الأوزيري وتابوت من الحجر الجيري لشخص يدعي أحمس بن بسماتيك وعثر عليه في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا بالإضافة إلى تابوت مصنوع من الألباستر للملكة حتب حرس  من عصر الدولة القديمة وتمثال من الجرانيت الوردي للإله سرابيس.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير مشروع طريق الكباش وزارة السياحة والآثار الملك الذهبي توت عنخ آمون

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

قرار جديد من النيابة بشأن خطف 5 أطفال وهتك عرضهن داخل مدرسة بالمعادى

«الإفتاء» ترد.. ما حكم شراء الزوجة لمتطلبات المنزل من مال زوجها دون علمه؟

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية