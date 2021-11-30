موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم

نستعرض لكم في هذا التقرير موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ينتظر العالم الحدث الأضخم الذي تستعد له مصر بعد موكب المومياوات الملكية وافتتاح مشروع طريق الكباش بالأقصر منذ بضعة أيام.

افتتاح المتحف الكبير هو الحدث الأضخم الذي ينتظر العالم أجمع ليرى ما ستقدمه مصر.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

من المقرر افتتاح المتحف خلال العام المقبل 2022 ولكن لم يتحدد حتى الآن الموعد الفعلي، نظرا لأن الاحتفال الذي تخطط له الدولة لخروج حفل افتتاح المتحف.

أبرز المعلومات عن المتحف المصري الكبير

أكبر متحف مخصص لعرض حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة

سيعرض لأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة، حيث سيشهد العام المقبل 2022 مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

المتحف لن يكون لعرض القطع الأثرية فقط بل صرحا ثقافيا وتعليميا وترفيهيا.

واستقبل المتحف المصري الكبير مؤخرا ٦٨ قطة أثرية من بينها ١٦ قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون تتكون من مجموعة متميزة من الأواني المصنوعة من الألباستر وتم تثبيتها داخل الفتارين الخاصة بها بقاعة الملك توت عنخ آمون، وفقاً لسيناريو العرض المقرر مسبقاً، أما الـ٥٢ قطعة أثرية المتبقية فهي من الآثار الثقيلة التي سيتم عرضها داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف، من أهمها مجموعة من التماثيل تصور الملك سنوسرت الأول في الوضع الأوزيري وتابوت من الحجر الجيري لشخص يدعي أحمس بن بسماتيك وعثر عليه في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا بالإضافة إلى تابوت مصنوع من الألباستر للملكة حتب حرس من عصر الدولة القديمة وتمثال من الجرانيت الوردي للإله سرابيس.