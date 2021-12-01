ضبط سوبر ماركت يجمع السلع التموينية ويعيد بيعها كسلع حرة للمواطنين بالصف

أكدت هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن الحملات الرقابية مستمرة على مستوى الادارات التموينية والتي يتم تشكيلها يوميا من خلال مديرية التموين والتنسيق مع الإدارات التموينية المختلفة لشن حملات موسعة على الأنشطة التموينية والسلع المدعمة وعلى المخابز البلدية وعلى الأسواق المحلية والمحال التجارية والأنشطة التجارية وعلى المستودعات لضبط المخالفات التموينية وتحرير محاضر لها وإحالتها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريح خاص للدستور أنه تم تشكيل حملة رقابية تم شنها علي الأنشطة التجارية الموجودة في مدينة الصف تابعة لمحافظة الجيزة برئاسة الحملة الرقابية جمال عبد الرحيم مدير إدارة التموين بالصف وأحمد الشافعي وعبد الغني نصر مفتشي التموين بالإدارة التموينية بمدينة الصف لاستهداف المحلات التجارية والسوبر ماركت للتأكد من تدوين الأسعار على السلع طبقا للقرار الوزاري رقم 330 لسنه 2017 والتي تتضمن سعر المصنع والسعر النهائي للمستهلك وتواريخ الانتاج والصلاحية الإنتاجية للتأكد من وجود رخص للمحل ووجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية والتأكد من عدم تجميع أي سلع تموينية للأغراض التجارية مما يعتبر مخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر بيع السلع المدعمة كسلع حرة.

واوضحت أن الحملة الرقابية التي قادها مدير إدارة التموين بالصف وعدد من مفتشي التموين بالإدارة التموينية تمكنت من ضبط كميات من السلع التموينية التي تم تجميعها في احدى السوبر ماركت بمدينة الصف والتي تمكنت من ضبط 250 كيلو سكر تمويني و10 كرتونة زيت تموين 800م للعبوة الواحدة وعلى الفور تم التحفظ على الكميات وتحرير محاضر بالمخالفة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.