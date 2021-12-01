رحلة نداء شرارة من التدريس لذوي الاحتياجات إلى الشهرة

تصدرت نداء شرارة محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية ولنداء شرارة محطات كثيرة في حياتها حيث أنها من المطربات المحجبات التي أثبتن انفسهم في وقت قصير.

كان لنداء شرارة محطات عديدة في مشوارها الفني في البداية شاركت نداء في برنامج المواهب الغنائية ذا فويس عام 2015 بدعم من والدتها وجدها وأحد أعمامها، ثم بعدها فازت نداء باول لقب لها، في برنامج ذا فويس حيث حققت بالحلقة النهائية التي تضم اربعة متسابقين، أعلى نسبة تصويت مقارنة بزملائها، إذ حصلت على 46.88% فيما حاز علي يوسف 22,12% وحصل حمزة الفضلاوي على 22,07 % وحصلت كريستين سعيد على 08,93%.

أما في أغسطس 2016 طالتها شائعة تخليها عن الحجاب، بعد حفلها في مهرجان جرش ونشرت حينها تدوينة طويلة عبر حسابها الرسمي أكّدت فيها تمسكها بحجابها قائلة: “أنا من تمسكت بحلم ومبدأ، لست ممن يعشقون التنازل من أجل الحصول على شيء، كل ما عليك أن تستمتع بصوتي فقط.

نداء شرارة ولدت في عمان ونشأت في حي القويسمة شرقي العاصمة الأردنية، حاصلة على درجة الدبلوم في التربية الخاصة. ظلت في منزلها لمدة ثلاثة سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا، لأن حكامها تعمدوا عدم نجاحها رغم موهبتها لكونها محجبة وقبل مشاركتها في برنامح “ذا فويس″ كانت تخاف من كونها محجبة وتحب الغناء، لأنها خرجت من مجتمع محافظ جدًا يفرض قيود على السيدات، مع خوف والديها من نظرة المجتمع.

نداء شرارة عملت كمدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه مجال دراستها، كانت تمضي معظم وقتها في المنزل بين الكتابة أو التلحين أو الدندنة والغناء، كما تمتلك مواهب أخرى إلى جانب موهبة الغناء المميزة، منها موهبة التقليد؛ حيث كشفت عن هذه الموهبة في كواليس البرنامج بتقليدها الفنانين من خلال جلسة مع أصدقائها، كما تتقن موهبة الكتابة والتلحين وقد سبق أن أصدرت أغاني عديدة من كتابتها وتلحينها.