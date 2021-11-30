حصاد وزارة السياحة والآثار.. مصر تفوز بجائزة أفضل حملة ترويجية في روسيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عن فوز مصر بأفضل حملة ترويجية تم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا، وفقاً لما أعلنته منصة Ad colony العالمية، وهي إحدى المنصات الرائدة فى تقييم الحملات الدعائية الالكترونية، بعد أن قامت بإطلاق هذه الحملة للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الروسي خلال الشهرين الماضيين، تزامنًا مع استئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، بعد توقف دام قرابة الست سنوات.

ولفتت الوزارة، إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي حصلت على هذا التقييم هذا العام، مشيرة إلى أن مدة هذه الحملة استمرت 4 أسابيع حققت خلالهم نجاحًا كبيرًا وأرقامًا غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أنها قد حصلت على ما يقرب من 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب، و5 مليون على «فيسبوك»، وتفاعل يزيد عن مليون على الفيسبوك وهو أكثر 9 مرات من نسب التفاعل المتوقعة.

كما ساهمت الحملة في زيادة المتابعين على موقع VK والذي يعتبر أحد أهم مواقع التواصل الإجتماعي فى روسيا من 143 متابع إلى 20 ألف متابع فى أيام قليلة، مع توقعات زيادة فى المرحلة المقبلة، خاصة مع معدلات مشاهدة 7.5 مليون شخص فى روسيا للفيديو، وهناك 2 مليون متابع شاهد فيديو الحملة بالكامل.

وقد عقدت اليوم، مغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعًا مع ممثلي شركة Jefferies "جيفريز" الدولية المُتخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية، ومجموعة من المستثمرين الأجانب، لاستعراض آخر التطورات التي تشهدها السياحة المصرية، بحضور الأستاذة ساندرا فريد المستشار الاقتصادى لوزير السياحة والآثار، والأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

كما استقبل اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية ، السفير مارك باريتي Marc Baréty سفير دولة فرنسا بالقاهرة، وأعرب السفير عن سعادته بزيارة المتحف وإعجابه بالقطع الأثرية المميزة والفريدة المعروضة به والتي تمثل الحضارة المصرية العريقة عبر العصور، كما أعرب عن إعجابه بإسلوب العرض المتحفي لهذه القطع الأثرية، مشيرًا إلى حرصه على زيارة المتحف لمشاهدة المومياوات الملكية، والتي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.