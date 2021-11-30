الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير منظمة التجارة العالمية يشيد بدور السعودية

الدكتورة نجوزي إيويلا
الدكتورة نجوزي إيويلا

أشادت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتورة نجوزي إيويلا، بالدور القيادي الذي تلعبه السعودية في التجارة الدولية وفي الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وعلى الجهود التي تبذلها المملكة في شتى مجالات عمل المنظمة وفي رئاسة المجموعة العربية في المنظمة.

جاء ذلك خلال لقائها وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جنيف.

وأكد وزير التجارة السعودي ضرورة تكثيف الجهود من قبل جميع الدول الأعضاء لإنجاح المؤتمر الوزاري، والعمل على إنهاء الخلافات بين الدول الأعضاء للوصول إلى نتائج إيجابية وفق جدول زمني محدد من أجل الحفاظ على مصداقية ومستقبل المنظمة، مشيرًا إلى دعم بلاده لمساعي الدول الأعضاء في عملية إصلاح المنظمة، ودعمها لمنظمة التجارة العالمية والحرص على تعزيز سبل التعاون وتعظيم استفادة المملكة من عضويتها في المنظمة.

فيما قال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، إن نمو التجارة العالمية ظل قويًا خلال عام 2021 حيث استمرت قيمة التجارة العالمية في السلع في الزيادة خلال كل ربع سنة من عام 2021، مشيرًا إلى أن الانتعاش كان أكثر خفوتًا في تجارة الخدمات التي ظلت أقل من مستوياتها في عام 2019.

وأضاف المجلس - في تقرير اليوم - أنه على الرغم من استقرار التجارة العالمية إلا أن نمو التجارة ربع السنوي كان لا يزال إيجابيًا في الربع الثالث من عام 2021، لافتًا إلى أن قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات أضافت حوالي 1% إلى المستوى المرتفع بالفعل في الربع السابق، حيث بلغ نمو التجارة العالمية حوالي 24% في الربع الثالث من عام 2021 على أساس سنوي، ونوه التقرير بأن هذا أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة مع زيادة بنحو 13% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

السعودية التجارة العالمية النظام التجاري الرياض جنيف

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وائل لطفي

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