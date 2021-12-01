مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

نفذ مستوطنون، مساء أمس الثلاثاء، مسيرة استفزازية في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، وصولا إلى الحائط الغربي للمسجد الأقصى، كما قام آخرون باستفزاز أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير.

وانتشرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة، وفتشت شبانا في طريق الواد.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين حاولوا وضع شمعدان على جدران منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح، واستفزوا أهالي الحي بعزف موسيقى أمام منزل العائلة.

وفي وقت سابق، من اليوم أتلف مستوطنون رسومات قام الأهالي برسمها على جدران البيوت المهددة بالتهجير في الحي.

وكان 301 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، في الفترتين الصباحية والمسائية.

كما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن الأسيرة أمل طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن أمضت سبع سنوات في سجونها.

وقالت الأسيرة المحررة طقاطقة إن فرحتها اليوم منقوصة لأنها تركت وراءها أسيرات يعانين ظروفا معيشية صعبة، داعيةً أبناء شعبها إلى التلاحم والتوحّد لمجابهة الاحتلال وانتهاكاته.

وأشارت إلى أن الأسرى والأسيرات يعيشون معاناة يومية بفعل سياسات الاحتلال المتمثلة بالإهمال الطبي المتعمد والإجراءات المشددة التي تحرمهم من أبسط الحقوق.

يذكر أن طقاطقة اعتقلت في الأول من ديسمبر 2014، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها، وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها اليسرى، وقد خضعت لعدة عمليات جراحية، وما تزال تُعاني جرّاء الإصابة.

وصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرار بالاستيلاء على أراضٍ في قريتي قريوت والساوية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن سلطات الاحتلال صادقت على القرار، الذي بموجبه سيتم الاستيلاء على مساحات من الأراضي في القريتين، وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية استيطانية ومرافق عامة وطرق لمستوطنة "عيليه" المقامة على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في اللبن الشرقية، والساوية، وقريوت، وتلفيت.