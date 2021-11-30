الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد أول رحلة بين مصر والسعودية بعد فتح الطيران المباشر وشروط السفر

موعد اول رحلة طيران
موعد اول رحلة طيران مباشر بين مصر والمملكة

يبدأ غدا تشغيل أول رحلة طيران مباشر بين مصر والمملكة العربية السعودية بعد سماح المملكة باستناف الرحلات مع 6 دول من بينهم مصر.

موعد أول رحلة مباشرة بين مصر والسعودية 

تقلع أولى رحلات الطيران المباشر بين مصر والسعودية في تمام الساعة الواحدة صباح الأربعاء بطائرة مصر للطيران  من مطار القاهرة الدولي مباشرة إلى مطار الملك عبد العزير الدولي بمدينة جدة بعد قرار وزارة الداخلية السعودية  التي أعلنت فيه أنه مع تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 6 دول (مصر وأندونسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند).

وأوضحت الداخلية السعودية أن المملكة اتخذت القرار بناء على المتابعة المستمرة من جانبها للوضع الوبائي لفيروس كورونا ومستجداته، وما رفعته الجهات الصحية المختصة باستقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالدول الست.

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شروط الطيران بين مصر والسعودية

  • يقوم المسافرين بعمل مسحة لفيروس كورونا قبل السفر الى المملكة بـ72 ساعة.
  • الحجز بأحد الفنادق المعتمدة من قبل المملكة لإجراء الحجر الصحي 5 أيام.
  • التسجيل عبر منصة قدوم السعودية.
  • في حالة إذا كان المسافر قد تلقى تطعيم بأحد لقاحات فيروس كورونا المعتمد داخل المملكة العربية السعودية فلابد من أن يصطحب معه شهاد الـQR CODE التي تثبت تلقيه لجرعتي اللقاح عند وصوله.
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