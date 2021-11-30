عودة أسعار النفط إلى التراجع بسبب مخاوف «أوميكرون»

عادت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى التراجع، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها أمس على خلفية تزايد المخاوف بشأن تراجع الطلب على الطاقة نتيجة انتشار السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد أوميكرون.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 2.2% اليوم كجزء من تراجع أوسع لأسعار السلع والأوراق المالية نتيجة تحذيرات إحدى شركات الأدوية من احتمال عدم قدرة اللقاحات الحالية على التصدي للسلالة المتحورة الجديدة.

كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الأمريكية موديرنا قال إن العالم قد يحتاج إلى لقاحات جديدة لمواجهة متحور كورونا لآن اللقاحات الحالية قد لا تقدم نفس المستوى من الحماية الذي وفرته في مواجهة السلالة المتحورة دلتا.

يذكر أن أسعار النفط تراجعت بنسبة 20% تقريبا خلال الشهر الحالي لتسجل أكبر خسائر شهرية منذ مارس 2020، عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع كبير في الطلب على الطاقة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع اليوم بنسبة 2ر2% إلى 38ر68 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.

وفي بورصة لندن للسلع تراجع سعر خام برنت القياسي بنسبة 2.7% إلى 71.45 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.

وتنتهي صلاحية عقود تسليم يناير المقبل للتداول اليوم الثلاثاء.

وفي السوق الخليجي، أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة اليوم الثلاثاء في انعكاس لضعف الأسهم العالمية وأسعار النفط، لكن سوقي الأسهم في دولة الإمارات العربية سجلا مكاسب قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

وأنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية جلسة التداول منخفضا 0.5 بالمئة مع هبوط سهم مصرف الراجحي وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 2.1 بالمئة لكل منهما. وسجل المؤشر السعودي أول خسارة شهرية هذا العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون يشكل خطرا مرتفعا جدا لقفزة في الإصابات بينما عمدت بضع دول إلى تشديد قيود السفر، وما زال من غير الواضح مدى خطورة المتحور الجديد وهل يمكنه مقاومة اللقاحات القائمة.