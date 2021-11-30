الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

10 ملايين جنيه لتحديث مصنع الأدوية الصحية بـ«الخزف والصيني»

هشام توفيق
هشام توفيق

حصلت «الدستور» على تقرير خطة الاستثمارات التي تم ضخها خلال العام المالي 2020/2021 في شركة الخزف والصيني، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 ووفقا للتقرير الصادر من الشركة، فإنه تم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليون جنيه لتطوير وتحديث مصنع الأدوات الصحية في الشركة.

ومن الجدير بالذكر أنه بلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.68 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مجموعات مرتبطة «أفراد أو كيانات».

وتعتبر «شينى» إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 57.36%.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 100.7 مليون جنيه موزعا على 50.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم.

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة ارتفاع خسائرها خلال السبعة الأشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، بنسبة 65% تقريبًا.

وتكبدت الشركة صافى خسارة قدرها 26.3 مليون جنيه في سبعة الأشهر المنتهية يناير 2020، مقابل خسائر بلغت 15.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة خسارتها إلى انخفاض حجم المبيعات تأثرًا بحالة الأسواق، إضافة إلى الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات، بخلاف مصنع البورسلين الذي تكبّد خسائر بسبب تقادم الآلات والمعدات، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 22 مليون جنيه، خلال ستة الأشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل خسائر بقيمة 13 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأظهر تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات تراكم مستحقات غاز طبيعى على شركة شينى لمنتجات الخزف والصيني بقيمة 78 مليون جنيه تقريبًا.

وقال التقرير إن هذه المتأخرات مستحقة للشركة العامة التجارية البترولية «بتروتريد»، وتتوزع بين مستحقات، وفوائد تأخير، وقيمة تجاوز في الاستهلاك.

ولفت المركزي للمحاسبات إلى عدم قيام شيني بسداد مستحقات الغاز منذ نوفمبر 2019 للسيراميك، كما لم تسدد مستحقات البورسلين منذ فبراير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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