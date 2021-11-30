إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى فى بنى سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بعد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي فى اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمرفق بني سويف بأربع سيارات إلى محل الواقعة، حيث تبين أن المصابين هم كلًا من “إسماعيل عمار درويش 40 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمني، ومروة مصطفى يحيي 21 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد مصطفى يحيي 3 سنوات مصابة بجروح و كدمات، وصفاء عكاشة أحمد 40 سنة، مصابة بجروح وكدمات” وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى التكامل فى محافظة المنيا لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لقربها من مكان الحادث.