متحدثًا عن فضل سورة قرآنية.. الشيخ محمد أبو بكر: "تفرج همك"

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، إن هدية اليوم سورة معظمنا يحفظها صغير أو كبير، كل واحد فينا حافظها يحمل بداخله كنز لتفريج الهموم وتيسير الأرزاق وهو لا يدري، كل واحد يحمل بداخله حاجة لا تقدر بثمن.

وأضاف في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ورد حديث في فضلها، وإن كان للأمانة العلمية ضعيف، إلا أن الحبيب قال “من قرأ تلك السورة فكأنما أتاني وأنا مغموم ففرج عني”، فالنبي قال لو أنك أيها المسلم قرأت هذه السورة فكإنك ذهبت للنبي عليه السلام وأزحت غمه، وفرجت همه.

وتابع الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف: “أن الصالحين عندما كان أحد يشتكي لهم من الهموم، كانوا ينصحوه بقراءة تلك السورة التي عدد حروفها 103 حرف، وكلماتها مختلف فيه ما بين 27 و29، وهى سورة الشرح”.

وأشار إلى أن اية أزمة تأتي لك أيها المسلم أو أى كرب يشتد بك تقرأ سورة الشرح، وقال بعض العلماء تقرأها 7 مرات، و103 مرة بعدد حروفها يكون، أو 27 أو 29 بعدد كلماتها يجوز، فهى تزيل الكروب وتفريج الهموم، وتزيح الغموم، ويا حبذا لو صليت ركعتين وبعدها لا تتحدث مع أحد وتقرأ السورة بعدد حروفها أو كلماتها كما قال العلماء.

وأوضح أن السورة لها فضل عجيب على الجسم تحدث نشاط غريب للجسم، وتزيل الفتور، وتجعل الكسل يولى من الجسم، وهى كنز لا يعرفه 90% من الناس، وأوصى أبو بكر بقراءة تلك السورة يوميا حتى تزيل الهموم وتجلب الرزق، وتشرح الصدر، فكل القرآن خير وكل سورة لها أسرار عند الله تبارك وتعالى، والهدايا الربانية كثيرة ولا نحصى عددها أيها المسلمين، وعلينا أن نقرأ بيقين وأن الله هو القوى الرزاق المتين.