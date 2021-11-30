«اشتهر بوسامته».. كل ما تريد معرفته عن رئيس الوزراء الإسباني الذي يزور مصر الآن

تعقد غدا الأربعاء، فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الأسباني بحضور رئيسي وزراء البلدين وعدد من الوزراء.

وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر، تستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا الذي يزور مصر الآن.