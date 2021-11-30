«اشتهر بوسامته».. كل ما تريد معرفته عن رئيس الوزراء الإسباني الذي يزور مصر الآن
تعقد غدا الأربعاء، فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الأسباني بحضور رئيسي وزراء البلدين وعدد من الوزراء.
وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مصر، تستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا الذي يزور مصر الآن.
- ولد بيدرو سانشيز في 29 فبراير 1972، وهو سياسي إسباني يشغل منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ يونيو 2018.
- يعرف في الأوساط السياسية بأسبانيا بـ “الرجل الوسيم”.
- شغل منصب الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي الإسباني منذ يونيو 2017، وكان قد شغل المنصب في السابق منذ عام 2014 حتى عام 2016.
- بدأ سانشيز مسيرته السياسية في عام 2004 كعضو مجلس مدينة في مدريد، قبل أن يُنتخب لمجلس النواب الإسباني في عام 2009.
- في عام 2014، انتخب أمينًا عامًا لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، ليصبح بذلك زعيمًا للمعارضة.
- قاد سانشيز الحزب خلال الانتخابات العامة غير الحاسمة لعامي 2015 و2016، إلا أنه استقال من منصب الأمين العام بعد فترة وجيزة بعد الانتخابات الأخيرة إثر خلافات عامة مع السلطة التنفيذية للحزب.
- أعيد انتخابه في وقت لاحق في انتخابات الزعامة بعد ثمانية أشهر، وهزم سوزانا دياز وباتشي لوبيز.
- في عام 2003، ترشح سانشيز لانتخابات مجلس مدينة مدريد ضمن قائمة حزب العمال الاشتراكي الإسباني برئاسة ترينيداد خيمينيز.
- كان سانشيز في المرتبة ال23، غير أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني لم يفز سوى ب21 مقعدًا فقط.
- لم يصبح سانشيز عضوًا في مجلس المدينة إلا بعد مرور عام، حين استقال اثنان من أعضاء المجلس الاشتراكي، وسرعان ما أصبح واحدًا من المكونات الأساسية لفريق زعيم المعارضة ترينيداد خيمينيز.
- في الفترة الواقعة بين 18 مايو 2004 و15 سبتمبر 2009، كان واحدًا من 57 عضوًا في مجلس مدينة مدريد، ممثلًا حزب العمال الاشتراكي الإسباني في مدريد.