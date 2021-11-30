موسكو توقع اتفاقيات تعاون مع بكين لإنتاج اللقاحات الروسية المضادة لكورونا

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، اليوم، توقيع موسكو اتفاقيات مع ستة مصنعين صينيين لإنتاج اللقاحات الروسية المضادة لفيروس "كورونا".

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي عقب اجتماع للجنة الحكومية الدولية لروسيا والصين حول التعاون الاستثماري بين البلدين، أنه من المتوقع أن تنتج المصانع الصينية أكثر من 150 مليون جرعة من اللقاح سنويًا.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

ونقل البيان عن نائب رئيس الوزراء الروسي أندري بيلوسوف، تأكيده أن اللجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين أصبحت منصة لمناقشة التعاون بين روسيا والصين في مكافحة فيروس "كورونا"، والذي يشمل أهم مشروعات صندوق الاستثمار الروسي المباشر "لإنشاء وتسويق لقاحي سبوتنيك V وسبوتنيك لايت".

وسجلت السلطات الصحية الروسية 32 ألفًا و648 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كوفيد ــ 19" خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 9 ملايين و636 ألفًا و881 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد ـ في بيان اليوم الثلاثاء ـ أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرًا إلى تسجيل 1229 حالة وفاة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 275 ألفًا و193 شخصًا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات اليومية الجديدة بــ 2788 إصابة و97 حالة وفاة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 2215 حالة إصابة، فيما سجلت مدينة سانت بطرسبورج 2103 إصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.