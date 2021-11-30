«حماة الوطن» يدشن قافلة ثانية لدعم المتضررين من السيول بأسوان

دشن حزب “حماة الوطن” قافلته الثانية، لدعم أهالينا المتضررين من السيول في محافظة أسوان، ذلك بناءًا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

ورافق قافلة الحزب إلى محافظة أسوان، النائب اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ومحمد مجاهد أمين أمانة الحزب بالإسكندرية، وعدد من قيادات الحزب وأمناء المحافظات ضمن قافلة الحزب.

وتفقد الوفد منازل أهالينا المتضررين خلال توزيع محتويات القافلة الثانية للحزب، والتي تضم مواد بناء، ولوازم منزلية، ووصلات وأدوات كهربائية، ومواد غذائية، وأجهزة وأدوات طبية، وأدوية علاجية، وغيرها، من احتياجات أهالينا المتضررين من السيول .

ووفر الحزب مواد بناء لدعم مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوان لإعادة بناء المنازل التي تأثرت بالسيول خلال الفترة السابقة.

وكان حزب "حماة الوطن" قد أرسل قافلة إغاثية أولى لمحافظة أسوان بعد تأثر المنازل بالسيول التي اجتاحت المحافظة.

جاء بناءًا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، عقد الحزب برئاسة اللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم، اجتماعًا لأمناء المحافظات بمحافظة الإسكندرية خلال الأسابيع الماضية، حيث تناول اللقاء التأكيد على أهمية الانتشار الجماهيري للحزب خلال الفترة المقبلة، مع دعم كافة المبادرات المجتمعية بكافة ربوع الجمهورية، أسوة بما حدث من قبل الحزب وأماناته في دعم أهالي أسوان المتضررين من السيول.

كما تم وضع أجندة عمل الحزب خلال الفترة المقبلة، واستعراض نشاط الأمانات والمرتقب من فاعليات وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية العمل وتضافر جهود جميع الأمانات من أجل اتساع قاعدة الحزب الجماهيرية، لما له من سمعة طيبة بين المواطنين.