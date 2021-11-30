شروط أداء العمرة للمصريين بعد فتح رحلات الطيران المباشرة لمصر

أعلنت السلطات السعودية أنها ستتيح استقبال المعتمرين من الدول التي تسمح لها المملكة بتشغيل رحلات للطيران.

وستبدأ مصر من الأربعاء تشغيل الرحلات المباشرة مع المملكة بعد أن اتخذت الأخيرة قراراها باستئناف الرحلات المباشرة مع 6 دول من بينهم مصر، ما جعلنا نرصد شروط أداء العمرة للمصريين بعد فتح الطيران السعودي المباشر لمصر.

شروط أداء العمرة بعد فتح الرحلات للمصريين

قامت المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي باتخاذ قرارات التي تستهدف رفع الاجراءات الاحترازية جزئيا من المسجد النبوي وبيت الله الحرام منها السماح بالسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إلزام كافة العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، كما الغاء التباعد بين صفوف المصلين.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية السماح بدخول المعتمرين القادمين من خارج المملكة بتأشيرة العمرة دون اشتراط لتطبيق نظام الحجر المؤسسي عليهم الذى يتم تنفيذه داخل الفنادق المحددة بالمملكة، بشرط أن يكون المعتمر حاصلًا على جرعتي لقاح فيروس كورونا المعتمد داخل الأراضي السعودية،اما المعتمرين القادمين من خارجها والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية سيخضعون إلى الحجر المؤسسي داخل المملكة لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي داخل فنادق المملكة العربية السعودية سيقوم المعتمر بتقديم شهادة مسحة فيروس كورونا (pcr) بنتيجة سلبية وبعدها يتجه لأداء مناسك العمرة.

كيف سيحجز المعتمرين لأداء مناسك العمرة

أعلنت السلطات السعودية استمرار العمل في استخدام تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا» ليتمكن المعتمر من خلالهم الحجز لأخذ مواعيد تأدية مناسك العمرة داخل بيت الله الحرام والصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد، والحفاظ على صحة المعتمرين لأداء مناسك العمرة بسهولة وتيسير.