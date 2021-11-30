محافظ الغربية يتابع تطورات العمل بمشروعات «حياة كريمة» فى زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع بشكل يومي من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات المستمرة، أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها بمركز زفتي، لمناقشة التحديات ووضع حلول سريعة من أجل إنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقِدَ مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة نسب إنجاز الأعمال بحياة كريمة بزفتى، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، اللواء مهندس نهاد فاروق من جهاز تعمير الساحل الشمالي، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى ، السادة مديري الهيئات والشركات والدكتورة زينب سامي ممثل مؤسسة حياة كريمة.

بدأ الاجتماع بمناقشة مشروعات الصرف الصحي والبالغ عددها 83 مشروعًا بتكلفة 680 مليون جنيه، حيث بحث المحافظ مع ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الجدول الزمني لإنهاء 38 مشروعًا جاري العمل بها.

وبحث المحافظ مع هيئة مياه الشرب مشروعات المياة والبالغ عددها 226 مشروع بتكلفة 282 مليون جنيه تنوعت بين مشروعات “مد وتوصيل شبكات المياة، وصلات منزلية، إحلال وتجديد شبكات، إعادة تأهيل محطات مياه، إحلال وتجديد آبار ارتوازية و4 مشاريع إنشاء وحدات حديد ومنجنيز”.

وتابع المحافظ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء والبالغ عددها 54 مشروع بتكلفة مالية 324 مليون جنيه ومشروعات الغاز الطبيعي والبالغ عددها 54 مشروع بتكلفة 541 مليون جنيه في 12 قرية بنسبة إنجاز77.7%، كما تم مناقشة التحديات التي تعوق العمل في بعض القرى من ضيق الشوارع وانخفاض مستوى المنازل، كما وجه المحافظ بتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل "سكن كريم" والمجمعات الخدمية والمدارس.

وفي قطاع الاتصالات، تابع المحافظ مشروعين لمد خدمة التليفونات والإنترنت بنظام الفايبر أوبتكس بدلاً من الأسلاك النحاسية في قريتي نهطاي وتفهنا العزب والجاري العمل بهما بنسبة تنفيذ 85.5% ، في حين بلغت مشاريع التربية والتعليم 101 مشروع متنوع ما بين “34 مشروع بناء جديد، 15 مشروع توسعة، 45 مشروع رفع كفاءة وصيانة، 6 مشاريع إحلال جزئي ومشروع إحلال كلي” بنسب تنفيذ تتراوح ما بين 33% و 59.7%، حيث وجه المحافظ برفع كفاءة باقي المدارس التي لم تدخل المبادرة.

واستمر الاجتماع بمناقشة مشروعات الشباب والرياضة وعددها 36 مشروع بتكلفة 194 مليون جنيه، مشروعات الشباب والرياضة، الصحة، الإسعاف، مجمعات الخدمات الحكومية ومجمعات الخدمات الزراعية، إلى جانب تبطين 28 ترعة بتكلفة 465 مليون جنيه وإنشاء وصيانة 19 كوبري بتكلفة 17 مليون جنيه.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق، التضامن الاجتماعي، السكة الحديد، الحماية المدنية، الأسواق، المواقف والتجميل.

يُذْكَرْ أن المحافظة تقوم بتنفيذ 749 مشروع بتكلفة 4 مليار جنيه داخل 54 قرية و 88 تابع بمركز زفتى.