طلب إحاطة لإحلال وتجديد محطة معالجة كفور نجم بالشرقية

تقدم الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إحلال وتجديد محطة معالجة كفور نجم مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وكان قد أعلن الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقة وزارة التنمية المحلية على طلب الإحاطة لإنارة طريق كفر أبو الديب - كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وقال نائب التنسيقية في تصريحات اليوم، إن ذلك الطريق يقع علي بحر مويس، وكان يتسبب الظلام في وقوع حوادث عديدة وتعرض المواطنين للغرق بسبب الظلام الدامس، الذي كام يعيق رؤية المارة وأصحاب المركبات.

وأكد أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من تركيب الأعمدة والكشافات على أن يتم استكمال إنارة الطريق في باقي المراحل تباعا، مشيدًا بتعاون الحكومة مع النواب وحرصها على حل مشاكل المواطنين.

وأشار إلى أن المواطنين كانوا يطلقون على ذلك الطريق اسم طريق الموت، بسبب كثرة الحوادث التي تقع عليه، لافتا إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة لإنارة كافة الطرق التي تسبب مشاكل للمواطنين في دائرة الإبراهيمية.

"تنسيقية الأحزاب" توقع بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة

وكان قد ‎وقع الدكتورمحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- والنائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون مشترك، للعمل المشترك على نشر وتعزيز حرية المنافسة داخل الأسواق، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية. ‎

جاء بروتوكول التعاون في إطار حرص الدولة المصرية على توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات الاحتكارية، الأمر الذي يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات، وانطلاقًا من الدور الاستراتيجي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة لضمان حرية المنافسة داخل الأسواق المصرية؛ بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك، ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، وإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

‎واتفق الطرفان على التعاون للتعريف والترويج الإعلامي والتوعية بأهمية دور الجهاز بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية البيئة الاقتصادية من أية ممارسات احتكارية تؤثر بالسلب على المستهلك، والتوعية بكيفية الإبلاغ عن هذه الممارسات، ومشاركة التنسيقية في حملات التوعية المختلفة التي يقوم بها الجهاز وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها.