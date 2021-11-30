تفاصيل نشاط وزير الإنتاج الحربي في اليوم الثاني من معرض «EDEX 2021»

أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قام في إطار فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، باستقبال العديد من ممثلي الشركات والجهات المشاركة بالمعرض داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي، كما تفقد «مرسي» عدد من أجنحة الشركات العالمية العاملة بمختلف مجالات التصنيع العسكري.

ولفت، إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي التقى في جناح الوزارة بالمعرض كل من كاترينا نينوس نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وسفيرة البرتغال بمصر مانويلا فرانكو، كما التقى الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس هيئة التصنيع الحربي بالسودان، وAfonso Neto وزير شئون الدفاع الأنجولي و Herminio Prata رئيس هيئة التسليح الأنجولي، وأوريسبايف مقصد رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية، وolivier lecointe ممثل هيئة التسليح الفرنسية.

وأوضح، أن هذه اللقاءات شهدت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، كما تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية داخل الشركات والوحدات التابعة.

وأوضح «بكر» أن وزير الدولة للإنتاج الحربى قام بعدد من الجولات التفقدية لأجنحة بعض الجهات بالمعرض، فقام بلقاء الفريق علي أمير أوان رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية في جناح الهيئة الباكستانية، كما قام بجولة تفقدية في الجناح الفرنسي حيث قام بزيارة جناح شركة "تاليس" والتقى مارك دارمون نائب رئيس الشركة لشئون الاتصالات، كما قام بزيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية مثل "جون كوكيريل" البلجيكية العاملة في مجال تصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة.

وكذا تفقد شركة "ATSC" الأمريكية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية التكنولوجية المتطورة، وشركة كابيتال مصر العاملة في مجال تصنيع مهمات الأمان الصناعي، شركة MACJEE البرازيلية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، وشركة Larsen & Toubro الهندية العاملة في مجال إنتاج الأنظمة الأرضية والبحرية، وشركة ARQUUS الفرنسية المتخصصة في مجال العربات المدرعة، وشركة Lockheed Martin الأمريكية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية وصناعات الفضاء، وتحالف «KMW & Nexter» في مجال الأنظمة الدفاعية.

الشركات البرازيلية العاملة في قطاعات صناعية

كما تفقد جناح عدد من الشركات البرازيلية العاملة في قطاعات صناعية دفاعية مختلفة، وخلال زيارة تلك الأجنحة استمع الوزير لشرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التي تقوم هذه الشركات بعرضها في معرض EDEX 2021، كما استعرض خلالها أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر ومعدات وأسلحة، وتم التباحث حول موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي وهذه الشركات التي تم زيارتها.

جدير بالذكر أن معرض «EDEX 2021»، يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلي للقوات المسلحة، ويعد المعرض فرصة هامة لتبادل الخبرات بين مختلف الشركات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية.