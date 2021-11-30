إلغاء الحفل الغنائي بملعب يونيون برلين بسبب فيروس كورونا

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلغاء الحفل الغنائي التقليدي لأغاني عيد الميلاد الذي يقام على ملعب الفريق، للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان قد تقرر إقامة الحفل الغنائي، الذي يتضمن جماهير تحمل الشموع، يوم 23 ديسمبر المقبل، ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وظهور متحور أوميكرون الجديد أدى لالغاء الفعالية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حضر مباراة الديربي أمام هيرتا برلين 22 ألف مشجع في الملعب. ويسمح للجماهير التي تم تطعيمها بدخول الملعب، ولكن منذ ذلك الحين تغير وضع الجائحة بشكل درامي.

أوظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و836813 بعد تسجيل 45753 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 101344 بعد تسجيل 388 وفاة جديدة.

وبدأت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، وخليفتها المحتمل أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بشأن النتائج، التي يمكن أن تترتب على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية الاتحادية بإجازة تدابير "مكابح الطوارئ" التي تم اتخاذها في ربيع العام الحالي؛ لمكافحة الموجة الثالثة لوباء كورونا.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء، الذي يجري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في وقت سابق اليوم، واعتزام شولتس تشكيل لجنة لإدارة أزمة كورونا برئاسة جنرال في الجيش الألماني، بالإضافة إلى الوضع الراهن لوباء كورونا في ظل احتمال تعرض المستشفيات لأعباء زائدة تفوق طاقتها وانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون.