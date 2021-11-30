خبراء يحذرون من تسبب كورونا في انخفاض فحوص متلازمة النقص المناعى المكتسب

أفاد تقرير جديد بأن جائحة فيروس كورونا أدت إلى انخفاض حاد في أعداد الأشخاص الذين يتم فحصهم للكشف عن الإصابة بمتلازمة النقص المناعى المكتسب، ليزيد خطر انتشار حالات العدوى الجديدة كما أدى لإصابات جديدة بالإيدز.

يشار إلى أن الأشخاص المصابين بمتلازمة نقص المناعة المكتسب الذين لا يتم علاجهم يواجهون خطرا أكبر بكثير فيما يتعلق بالإصابة بالمرض الفتاك ونقل العدوى لآخرين.

وجاء في التقرير الذي نشره اليوم الثلاثاء المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها: "إن هذا وضع مثير للقلق، بالنظر إلى أن حالات العدوى الجديدة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب على مدار العقد الأخير تتزايد في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية".

وصدر التقرير قبل يوم الإيدز العالمي الذي يحل في الأول من يناير.

يشار إلى أن الإيدز سيكون له تأثير على انتشار أمراض أخرى. وعلى سبيل المثال، يعتقد بعض العلماء أن سلالة فيروس كورونا الجديدة "أميكرون" تطورت في جسد مريض بمتلازمة نقص المناعة المكتسب.

وبحسب المنظمتين، ارتفع عدد الإصابات الجديدة المسجلة بمتلازمة نقص المناعة المكتسب بنسبة 24 % على أساس سنوي في أوروبا. وتتألف المنطقة التي شملها الاستطلاع من 53 دولة، وتضم إسرائيل وروسيا وتركيا وتركمانستان. وهناك أسبب لاعتقاد أن عدد المصابين الذين لا يعلمون بإصابتهم آخذ في الازدياد.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.