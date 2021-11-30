الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بدءًا من الغد.. الحصول على اللقاح أو إجراء المسحة شرط أساسى لدخول المؤسسات الحكومية

الحصول على اللقاح
الحصول على اللقاح

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللجنة العليا لمكافحة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدرت يوم 17 أكتوبر الماضي قراراتها بعدم السماح لدخول الموظفين غير المطعمين بعد 15 نوفمبر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم،  ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بالترتيب مع وزارة الصحة، تطعيم كل العاملين بديوان عام الوزارة والوحدات التابعة لها.

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