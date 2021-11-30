فرنسا تسجل 47 ألف إصابة بكورونا

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم، في حديثه مع نواب البرلمان، إن بلاده سجلت حوالي 47 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب ما أوردته “رويترز” فإن هذه الأرقام تشير إلى تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ الثامن من أبريل الذي شهد ذروة الموجة الثالثة من الجائحة.

وتقول السلطات إن الأغلبية العظمى من الخاضعين للعلاج بالمستشفيات الآن لم يتلقوا تطعيما، فيما تلقى نحو 75 في المئة من سكان البلاد تطعيما كاملا.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت السلطات الفرنسية عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في جزيرة “لا ريونيون”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل آتال لإذاعة أوروبا وأن، إنه تم إبلاغ باريس بالحالة في وقت لاحق من أمس الاثنين.

وتعود الحالة لشخص كان قد سافر إلى موزمبيق في منتصف نوفمبر الجاري، وعاد إلى جزيرة لا ريونيون في 21 من الشهر الجاري.

وأضاف آتال أن هناك حالات يشتبه في إصابتها بمتحور أوميكرون قيد التحقيق حاليا في البر الرئيسي الفرنسي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تغريدة أمس الاثنين تشير لتلقيه جرعة معززة من أحد لقاحات فيروس كورونا، داعيا للإسراع بحملة التطعيم لمكافحة موجة خامسة من الفيروس.

من جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية اليوم، دول العالم إلى اتّخاذ إجراءات منطقية؛ للسيطرة على تفشي المتحورة الجديدة أوميكرون الشديدة العدوى، والتي أثارت حالة هلع في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: «ندعو جميع الدول الأعضاء لاتّخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض المخاطر، ولا تزال لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض وفعالية الفحوص والعلاجات واللقاحات».