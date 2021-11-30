الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مرسي» يتفقد أجنحة عدد من الشركات المشاركة في معرض «EDEX 2021»

وزير الانتاج الحربي
وزير الانتاج الحربي

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددًا من أجنحة الشركات المشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021"، حيث قام الوزير "مرسي" بزيارة جناح شركة كابيتال مصر العاملة في مجال تصنيع مهمات الأمان الصناعي، شركة MACJEE البرازيلية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، شركة Larsen & Toubro الهندية العاملة في مجال إنتاج الأنظمة الأرضية والبحرية، شركة ARQUUS الفرنسية المتخصصة في مجال إنتاج العربات المدرعة، شركة Lockheed Martin الأمريكية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية وصناعات الفضاء، وتحالف «KMW & Nexter» في مجال الأنظمة الدفاعية، كما قام بزيارة جناح عدد من الشركات البرازيلية العاملة في قطاعات صناعية دفاعية مختلفة.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال تفقده أجنحة هذه الشركات على الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية في مجال أنظمة التسليح، وأشاد "مرسي" بمعروضات هذه الشركات وإمكانياتها التصنيعية والفنية، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة، معربًا عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركات التي قام بزيارة أجنحتها لتبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للتعرف على التكنولوجيا المتوفرة لدى كل جانب على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن المعرض يعد فرصة مهمة لوزارة الإنتاج الحربي لفتح نافذة على العالم، من خلال عرض إمكانياتها الفنية المستخدمة في الصناعات العسكرية، إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع.

العسكري تكنولوجيا المعلومات الالكترونية الكترونية وزير الدولة للإنتاج الحربي الشركات العالمية محمد أحمد مرسي الشركات المشاركة

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