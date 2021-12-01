تحليل صادم.. منزل تشرشل يجذب البريطانيين أكثر من القصور الملكية

كشف بحث جديد أن قصر بلينهايم هو أكثر المنازل فخامة وشعبية على تطبيق “إنستجرام” في المملكة المتحدة.



وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ان الدراسة أجرتها شركة خدمات تنظيف وصيانة المنازل فانتستيك سيرفيس بتحليل الهاشتاجات على انستجرام لتحديد أي منزل فخم في المملكة المتحدة يجذب اكبر عدد من الزوار خاصة في موسم الأعياد.



وتابعت انه تم بناء قصر بلينهايم من قبل أسلاف ونستون تشرشل - جون وسارة تشرشل.



وكان جون قائدًا عسكريًا مشهورًا فاز في معركة بلينهايم عام 1704.



وأظهر تحليل جديد أن قصر بلينهايم هو أكثر المنازل فخامة على انستجرام في المملكة المتحدة مع أكثر من 676 ألف مشاركة، ويحتل قصر كينسينجتون ومنزل تشاتسورث المرتبة الثانية والثالثة من حيث تفضيلات القصور في موقع إنستجرام على التوالي، وتأتي قلعة ويندسور في المرتبة الرابعة من حيث إنستجرام بإجمالي 393 الف مشاركة.



ورغم عدم احتلال القصور الملكية لصدارة المواقع السياحية المفضلة لدى البريطانيين إلا أنها تعد أحد أهم المزارات السياحية في المملكة المتحدة، وتدر عائدات جيدة للعائلة المالكة، وتوقف هذا النشاط منذ انتشار فيروس كورونا، وقد عاد بشكل جزئي مؤخرًا.



وبعد كينسينجتون يأتي قصر باكنجهام كواحد من اكثر القصور شعبية زيطلق عليه القصر العملاق، تم إنشاءه عام 1761، حيث كان مخصص لعائلة الملك جورج الثالث، ووُلد به 14 من أبنائه، وفي العام 1826 نجح خليفته جورج الرابع في إدخال تعديلات وتوسعات على المنزل، لتحويله لقصر ضخم على الطراز الكلاسيكي الفرنسي.



القصر يضم 775 غرفة تُستخدم منذ العام 1837 لتسيير أمور الحكومة البريطانية، وكسكن للعائلة المالكة وموظفي الحكومة البارزين، واستقبال ضيوفها من المبعوثين الأجانب والشخصيات السياسية الهامة.



القصر يعد من ابرز المزارات السياحية في المملكة المتحدة وتمت اعادة فتحه امام الجمهور مرة اخرى بعد فترة غلق كورونا، وتضم زيارته مجموعة من الجولات داخل عدد محدد من الغرف.