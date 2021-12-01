الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

متي أدركت الأميرة ديانا علاقة تشارلز الغرامية بسيدة أخري؟

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

تم الكشف عن  اللحظة التي أدركت فيها ديانا أن الأمير تشارلز كان على علاقة غرامية بأخري، ضمن مقابلة مسجلة لها تم نشرها في الفيلم الوثائقي “ديانا” المكون من عدة أجزاء وأذاعته قناة ناشيونال جيوغرافيك، وذكر اللحظة الصادمة التي أدركت فيها الأميرة بأن زوجها ، كان على علاقة غرامية مع كاميلا باركر بولز.

زفاف الأميرة ديانا الملكي ss10

 

في عام 1981، غادر تشارلز في جولة ملكية دامت خمسة أسابيع ، ولاحظت الصحافة الوداع الحزين من الأميرة ودموعها، لكن تسجيلات الأرشيف التي نشرتها ناشيونال جيوغرافيك أوضحت أن الدموع لم تكن  بسبب مغادرة تشارلز،بل أن الزوجة أكتشفت العلاقة بين تشارلز وكاميلا بولز، وفقا لموقع ناشيونال .

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لحظة اكتشاف خيانة تشارلز

وقالت ديانا في الفيلم المسجل: "قد تتذكر رؤية صورة لي وأنا أبكي في معطف أحمر عندما ذهبت على متن طائرته، وهذا لا علاقة له برحيل  تشارلز ولكن أفظع شيء حدث قبل أن يذهب،أثناء اواجدي  في مكتبه وأتحدث معه عن رحلته بعد أن رن جرس الهاتف فوجدت كاميلا ترد علي وذلك قبل أن يذهب لمدة خمسة أسابيع.

الأميرة ديانا الأخبار كاميلا الأمير تشارلز الزفاف الملكي 1484260

و علاقتها بتشارلز أكدت :" كنت ما زلت غير ناضجة لفهم كل الرسائل القادمة في طريقي، ثم أخبرني شخص ما في مكتبه أن زوجي قد صنع لها سوارًا، وذلك قبل أن ادخل لمكتب هذا الرجل لأجد فيه طردا وأسأله ماذا يوجد في هذا الطرد، وقال أنني لا يجب أن أراه، ولكن فتحته وكان هناك سوار، و كنت محطمة وأدركت أنه سيعطيه لها الليلية، وكانت الأمر في قمة الغضب بالنسبة لي.

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جدير بالذكر أنه في يوليو 1981 ، تزوج تشارلز وديانا، وفي عام 1996 انفصلا بعد خطاب من الملكة نصحهما بإنهاء علاقتهما، وتوفيت الأميرة في حادث سير 31 أغسطس 1997.

 

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