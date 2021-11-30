القبض على صاحب صيدليات شهيرة هارب من 112 حكمًا بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب صيدليات شهيرة لصدور أحكام قضائية ضده في قضايا شيكات، حيث تم القبض عليه بالهرم، وجارٍ عرضه على عدد من النيابات لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمعارضات على تلك الأحكام.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تردد "م.ح" صاحب صيدليات شهيرة على منطقة الهرم، ومطلوب ضبطه لصدور أحكام قضائية ضده فى قضايا شيكات.

تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وأشارت مصادر إلى أن عدد الأحكام القضائية الصادرة ضده بلغ 112 حكمًا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وتتولى مأمورية من المباحث عرض المتهم على النيابات التابع لها القضايا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإجراء المتهم المعارضات الاستئنافية على الأحكام الصادرة ضده.

في سياق آخر، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مقاول صادر ضده أحكام غرامات تقدر بأكثر من 285 مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول - مقيم بمحافظة القاهرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (52) حكم حبس جزئى وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 31 سنة و10 شهور، وغرامات مالية مستحقة بلغت (285,621,740) مليون جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".

وأوضحت المادة 529: "تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيًا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".