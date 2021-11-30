الخطوط السوداء على الأظافر.. متى تشكل خطرا عليك؟

نظرًا لأن أظافرك هي انعكاس لصحتك العامة، ونظافتك الشخصية، فمن المهم أن تفحص أي شيء خارج عن المألوف، وإذا كنت سبق ولاحظت وجود خطوطًا سوداء عمودية تتساقط على طول أظافرك، تبدو هذه كدمات أو تلوين داخلي، فمن المهم فهم ماهية تلك الخطوط السوداء على أظافرك وكيفية معالجتها.

ماذا تعني الخطوط السوداء على الأظافر؟

قد يكون الخط الأسود الضيق الموجود أسفل ظفرك بمثابة نزيف، ويمكن أن يبدو لونه أسود أو بني محمر ، ولا يغير مظهره عند الضغط على الظفر ، ويظهر في مكان واحد أو أكثر تحت ظفرك، وفقا لموقع health line .

ما الذي يسبب نزيف الأظافر؟

هناك عدد قليل من الأشياء المختلفة التي يمكن أن تسبب نزيفًا شظيًا يتشكل تحت الأظافر، وقد يكون ذلك ناتج عن تلف الأوعية الدموية الموجودة تحت أظافرك، أو بسلل معاناتك من حالة صحية معينة، ولكن السبب الشائع يرجع إلى الصدمة، وهناك سبب شائع آخر قد يظهر بسبب سوء التغذية أو عدوى فطرية

وتشمل الحالات الخطيرة التي يمكن أن تسبب نزيفًا شظيًا أسفل الظفر التهاب الشغاف الجرثومي والتهاب الأوعية الدموية والأمراض الجهازية والسكري ومرض رينود وإرتفاع مستوي الكواليسترول.

كيف أعالج النزيف الشظوي على الأظافر؟

لا يوجد علاج حقيقي للنزيف الشظوي وغالبا ما سوف تنتظر أن تختفي من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست ناجمة عن شيء أكثر خطورة ، مثل الورم الميلانيني، وقد يساعد طلاء الأظافر في تغطيتها حتى تختفي وفي معظم الأحيان ، الخطوط السوداء العمودية الرفيعة تحت أظافرك ليست مدعاة للقلق. ولكن إذا كنت قد عانيت منها لفترة طويلة من الوقت أو كنت تريد فقط التأكد من أنها ليست علامة على شيء أكثر خطورة ، فإن الحصول على فحص من قبل أخصائي طبي هو أفضل رهان لك.