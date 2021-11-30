الداخلية تكشف تفاصيل الإفراج عن 7734 نزيلاً (فيديو)

كشف فيديو صادر عن قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، تفاصيل عمليات الإفراج عن عدد من نزلاء السجون، وفقا لما نفذه قطاع الحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية.

أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 7734 نزيلا تحت شرط وعفو رئاسي خلال شهرين، ونقل 767 نزيلا إلى مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم، وتنفيذ 109753 زيارة، توفير 18872 كتابا بمختلف مكتبات السجون لتنمية المهارات الثقافية للنزلاء، ومشاركة 3022 نزيلا في الهوايات المختلفة، والكشف الطبي 9248 نزيلاً.

وشهدت قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحىا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداوجن والسمكي، والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء؛ سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر.

في هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.