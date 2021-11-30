كورونا بالدول العربية: البحرين صفر وفيات.. والعراق الأكثر تسجيلا للإصابات

شهدت إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في الدول العربية، تباينا، حيث كان العراق أكثر الدول العربية تسجيلا للحالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما لم تسجل البحرين أي حالات وفاة متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 724 إصابة جديدة و13 وفاة وتماثل 1355 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و81 ألفا و172 حالة، والوفيات إلى 23 ألفًا و820 حالة، والشفاء إلى مليونين و45 ألفا و21 حالة بنسبة 98.3%.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 43 إصابة جديدة وشفاء 19 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و929 حالة، كما لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر الإجمالي عند 1394 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 65 إصابة جديدة بإجمالي 742 ألفا و41 حالة، بالإضافة إلى 77 حالة شفاء ليبلغ الإجمالي 736 ألفا و939 حالة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 2147 حالة.

وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 427 إصابة جديدة و8 وفيات ، وشفاء 1899 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 372 ألفا و636 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و456 حالة، والشفاء إلى 345 ألفا و986 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 32 إصابة جديدة وحالتي وفاة وتعافي 28 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و752 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و836 حالة والشفاء إلى 538 ألفا و913 حالة.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 4977 إصابة جديدة، و24 وفاة، و3317 حالة شفاء بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 953 ألفا و943 حالة، والوفيات إلى 11 ألفا و608 حالات، والشفاء إلى 887 ألفا و74 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 132 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 949 ألفا و917 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة بإجمالي 14 ألفا و776 حالة، فيما تم تسجيل 158 حالة شفاء جديدة بإجمالي 932 ألفا و291 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 4 وفيات و360 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و120 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%، ونسبة الإصابات النشطة 0.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 187 إصابة جديدة، و7 وفيات، و155 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و531 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و71 حالة، والشفاء إلى 144 ألفا و450 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1618 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 670 ألفا و656 حالة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بإجمالي 8 آلاف و725 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 633 ألفا و299 حالة.