الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل بدء المسابقة.. إطلالات ملكات الجمال الأمريكي من الخمسينات حتي التسعينات

إطلالات ملكات الجمال
إطلالات ملكات الجمال الأمريكي

تقام مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سنويًا منذ عام 1952، وترتدي المتسابقات دائمًا إطلالات ساحرة لإثارة إعجاب الحكام، من التنانير الأنيقة إلى العباءات المميزة، وبالتزامن مع اقتراب إقامة فعاليتها المقرر ديسمبر المقبل بعد أن تم إيقافها العام الماضي بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد نعرض لكم فيما يلي مجموعة من إطلالات ملكات الجمال من الخمسينات حتي التسعينات، وفقا لموقع insider.

1952 ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية

أصبحت جاكي لوجري من نيويورك أول ملكة جمال للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1952 عندما كانت ترتدي ثوبًا قصيرا، وتم إعطاؤها رداءً مبطنًا بالفراء لارتدائه فوق ثوبها بدون حمالات.

1956 ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية

توجت كارول موريس التي كانت ملكة جمال ولاية أيوا ، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1956، وهي ارتدي فستان حفل تتويج ويليام كاهيل خلال المسابقة، انتهى بها الأمر بأخذ ثوب الكرة إلى المنزل كإحدى جوائزها.

1959 ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية

تم تسمية تيري لين هانتينجدون ملكة جمال كاليفورنيا لأول مرة ، ثم أصبحت ملكة جمال الولايات المتحدة الثامنة في عام 1959،وأرتدت  عباءة وكأس وصولجان مع ثوب وردي عند فوزها.

1962 ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية

تم تسمية ميشيل ويلسن المتسابقة من هاواي ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1962 ، بينما كانت ترتدي فستانًا أنيقًا ببلوزة مزخرفة.

وارتدت ثوبًا أبيض لهذا الحدث ، والذي تميز بتنورة رفيعة وصدّار مطرز، وتم تجهيز ويلسون أيضًا بقفازات بيضاء طويلة.

1966 ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية

حصلت ماريا ريميني على تاج ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1966 وهي ترتدي بدلة متلألئة، مع قفازات لامعة متطابقة.

1968 ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية

في عام 1968 فازت ديدي أنستيت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، وعرضت لقبها الجديد بفستان لامع بفتحة جريئة، والفائزة التي توجت أيضًا بلقب ملكة جمال واشنطن ارتدت ثوبًا متلألئًا على طراز الرسن مع بلوزة مطرزة.

1971 ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية

بينما مثلت ميشيل ماكدونالد ولاية بنسلفانيا خلال المسابقة عام 1971، وهي ترتدي ثوبًا فريدًا بتفاصيل مكشكشة كانت شائعة في ذلك الوقت بعد تتويجها.

1977 ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية

تحولت كيمبرلي تومز إلى اللون الأزرق عندما فازت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977،÷ وظهر ثوبها الأزرق  مزينًا بتفاصيل الجواهر.

تيري أوتلي

أصبحت تيري أوتلي من أركنساس  ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982 وهي مرتدية فستانًا ذا صورة ظلية رومانسية.

هالي بيري

قبل أن تصبح ممثلة حائزة على جائزة الأوسكار ، شاركت هالي بيري في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986، وسارت على المسرح بملابس السباحة الزرقاء.

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