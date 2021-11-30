قبل بدء المسابقة.. إطلالات ملكات الجمال الأمريكي من الخمسينات حتي التسعينات

تقام مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سنويًا منذ عام 1952، وترتدي المتسابقات دائمًا إطلالات ساحرة لإثارة إعجاب الحكام، من التنانير الأنيقة إلى العباءات المميزة، وبالتزامن مع اقتراب إقامة فعاليتها المقرر ديسمبر المقبل بعد أن تم إيقافها العام الماضي بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد نعرض لكم فيما يلي مجموعة من إطلالات ملكات الجمال من الخمسينات حتي التسعينات، وفقا لموقع insider.

أصبحت جاكي لوجري من نيويورك أول ملكة جمال للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1952 عندما كانت ترتدي ثوبًا قصيرا، وتم إعطاؤها رداءً مبطنًا بالفراء لارتدائه فوق ثوبها بدون حمالات.

توجت كارول موريس التي كانت ملكة جمال ولاية أيوا ، ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1956، وهي ارتدي فستان حفل تتويج ويليام كاهيل خلال المسابقة، انتهى بها الأمر بأخذ ثوب الكرة إلى المنزل كإحدى جوائزها.

تم تسمية تيري لين هانتينجدون ملكة جمال كاليفورنيا لأول مرة ، ثم أصبحت ملكة جمال الولايات المتحدة الثامنة في عام 1959،وأرتدت عباءة وكأس وصولجان مع ثوب وردي عند فوزها.

تم تسمية ميشيل ويلسن المتسابقة من هاواي ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1962 ، بينما كانت ترتدي فستانًا أنيقًا ببلوزة مزخرفة.

وارتدت ثوبًا أبيض لهذا الحدث ، والذي تميز بتنورة رفيعة وصدّار مطرز، وتم تجهيز ويلسون أيضًا بقفازات بيضاء طويلة.

حصلت ماريا ريميني على تاج ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1966 وهي ترتدي بدلة متلألئة، مع قفازات لامعة متطابقة.

في عام 1968 فازت ديدي أنستيت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، وعرضت لقبها الجديد بفستان لامع بفتحة جريئة، والفائزة التي توجت أيضًا بلقب ملكة جمال واشنطن ارتدت ثوبًا متلألئًا على طراز الرسن مع بلوزة مطرزة.

بينما مثلت ميشيل ماكدونالد ولاية بنسلفانيا خلال المسابقة عام 1971، وهي ترتدي ثوبًا فريدًا بتفاصيل مكشكشة كانت شائعة في ذلك الوقت بعد تتويجها.

تحولت كيمبرلي تومز إلى اللون الأزرق عندما فازت بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977،÷ وظهر ثوبها الأزرق مزينًا بتفاصيل الجواهر.

أصبحت تيري أوتلي من أركنساس ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982 وهي مرتدية فستانًا ذا صورة ظلية رومانسية.

قبل أن تصبح ممثلة حائزة على جائزة الأوسكار ، شاركت هالي بيري في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986، وسارت على المسرح بملابس السباحة الزرقاء.