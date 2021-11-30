الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بصحة المنوفية تقوم بضبط شخص ينتحل صفة طبيب باشمون

ضبط منتحل صفة طبيب داخل مركز غير مرخص فى أشمون

فريق العلاج الحر
فريق العلاج الحر

قامت لجنة مشتركة من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي، اليوم الثلاثاء، بمداهمة مركز غير مرخص لعلاج السمنة والنحافة وأصدرت أمرًا بإغلاقه وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم  31173 جنح أشمون.

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 مركز غير مرخص فى أشمون

وتمكنت اللجنة المشتركة من “العلاج الحر و التفتيش الصيدلي والتموين” ضمت كلًا من “الدكتورة إيمان رمضان والدكتور أحمد عاطف و الدكتور محمد النحاس والتموين” ، من ضبط منتحل صفة طبيب، تبين أنه حاصل على بكالوريوس اقتصاد منزلي،  لممارسته نشاطًا طبيًا داخل المركز غير المرخص مقابل مبالغ مالية.

وتم تحريز المضبوطات التى شملت أعشاب وتركيبات دوائية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة 

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 مركز غير مرخص فى أشمون

وفى سياق متصل، عقد الاستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الاجتماع الحادي عشر للجنة الدواء والعلاجيات المركزية بديوان عام مديرية الصحة.

وأكد فيصل على ضرورة العمل كفريق واحد و التعاون المشترك بين جميع الإدارات التابعة الصيدلة ومنها إدارة الرقابة الدوائية والتفتيش الصيدلي و التموين الدوائي وتفتيش الصيدلة الإكلينيكية  وتم مناقشة مشكلة توريد مستحضر الايفدرين لمخزن الامبولات الإقليمي بتركيز مخالف للتركيز المدرج بمنظومة الشراء الموحد.

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 مركز غير مرخص فى أشمون

وتم مناقشة آلية صرف وتسجيل اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وإجراءات الدورة المستندية والتخزين الخاصة بها ومناقشة آلية متابعة الالتزام بمعايير الوصفة الطبية الخاصة بالقسم الخارجي والعزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات العامة والنوعية والمركزية والوحدات الصحية علي مستوي محافظة المنوفية و تم طرح إمكانية إضافة مستحضرات طبية لقسم النفسية الاطفال بمستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم.

مركز غير مرخص فى أشمون
مركز غير مرخص فى أشمون
مركز غير مرخص فى أشمون
مركز غير مرخص فى أشمون
العلاج مستشفيات محافظة المنوفية وزارة الصحة شرطة مارس مواطن طبيب واقعة وكيل وكيل الوزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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