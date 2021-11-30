محافظ الأقصر يتابع حالة الطلاب المصابين بالتلبك المعوى فى البياضية

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى مستشفى الكرنك الدولي، لمتابعة حالة تلاميذ مدرسة البياضية الإبتدائية المشتركة المصابين بحالات التلبك المعوي، مُشددًا على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

محافظ الأقصر يطمئن على حالات التلبك المعوي

رافق المحافظ كلًا من "اللواء عصام عثمان مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، والدكتور إسماعيل العربي مدير هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة إلهام محمود وكيل مديرية الصحة، واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، وعددًا من القيادات التنفيذية والأمنية والصحية.

محافظ الأقصر يطمئن على حالات التلبك المعوي

وأوضح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، أن الحالات التي استقبلتها المستشفى كانت عبارة عن تلبك معوي وتنوعت أعراضها بين آلام بالبطن وغثيان وقيء مؤكدًا استقرار حالة كافة التلاميذ وخروجهم وعودتهم لمنازلهم بعد تماثلهم للشفاء، كما قام فريق من الطب الوقائي بفحص عينات من المياه والوجبة الغذائية بالمدرسة تمهيدا لفحصها والوقوف على أسباب هذه الحالات.