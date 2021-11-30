ننشر أسماء الفائزين بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال 2021

أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان أسماء الفائزين بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال الدورة الـ" 15"، في موضوع "يوميات فتى/ فتاة" للعام 2021، حيث فازت من مصر الكاتبة هالة عبد النبي عباس بالمرتبة الاولي عن عملها "معسكر غابة السنجاب"، وفازت الكاتبة الأردنية بثينة بهاء البلكي بالمرتبة الثانية في الجائزة عن عملها "يوميات مراهقة بدينة"، بينما فازت الكاتبة السعودية فاطمة يعقوب خوجة بالمرتبة الثالثة عن عملها "يوميات بنكهة كوفيد".

تأسست مؤسسة عبد الحميد شومان عام 1978، بمبادرة غير ربحية من قبل البنك العربي عبر تخصيص جزء من أرباحه السنوية لإنشائها، إيمانًا منه بأهمية بذل الجهد في بناء الأرضية للتقدم العربي، من خلال دعم الاقتصاد الوطني بالتوازي مع الاعتناء الجاد بتشجيع البحث العلمي والدراسات الإنسانية والتنوير الثقافي والابتكار، ويتحقق ذلك من خلال الأركان الثلاثة التي تقوم عليها المؤسسة وهي:" الفكر القيادي، الأدب والفنون، الابتكار المجتمعي".

سميت المؤسسة على اسم الراحل عبد الحميد شومان مؤسس البنك العربي (1888-1974) والذي آمن بأهمية دعم العلم وتمويله ورعاية العلماء وتشجيعهم، ورعاية الإبداع الإنساني العربي، ومن هنا راودته فكرة تأسيس المؤسسة التي أنشئت عام 1978.

تمثّلت جهود مؤسسة عبد الحميد شومان في تعزيز الفكر القيادي من خلال دعم مجالات البحث العلمي المختلفة وذلك بإطلاق جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب عام 1982، وصندوق عبد الحميد شومان لدعم البحث العلمي عام 1999، وإتاحة الفرصة لجمهورٍ أوسع في التواصل مع المفكرين والباحثين والعلماء من خلال فعاليات ونشاطات منتدى عبد الحميد شومان الثقافي والذي أطلق في عام 1986، إضافةً إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والريادة بين الأطفال واليافعين وإثراء التعليم في الأردن بإطلاق برنامج التعليم والعلوم عام 2014، والذي يتضمن إطلاق معرض عبد الحميد شومان للعلماء الصغار، ومختبر المبتكرين الصغار، إضافةً إلى إحياء جائزة عبد الحميد شومان لمعلمي العلوم، ودعم مشاركة الطلبة الأردنيين في معرض إنتل للهندسة والعلوم.

وإيمانًا من مؤسسة عبد الحميد شومان بأهمية الاستثمار في الأدب والفنون، أطلقت جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال عام 2006، وأنشأت أول مكتبة عامة محوسبة ومجهزة بشكلٍ مثاليٍ في الأردن عام 1986، إضافةً إلى دعمها للعديد من المكتبات ضمن مشاريعها في الأردن وفلسطين، وإنشاء مكتبة درب المعرفة للأطفال والتي أطلقت في العام 2013 بهدف توفير بيئة وفضاء مفتوح للأطفال والشباب من الأعمار ما بين (3-16 سنة) من خلفيات مختلفة للقراءة والتفاعل والمشاركة في الأنشطة الإبداعية كجزء من رحلة فكرية وإبداعية لاكتشاف الذات، والتي تزامنت مع إطلاق برنامج السينما للأطفال في ذات العام.