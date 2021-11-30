ضبط «مشرحة» أثناء بيعه لمخدر الآيس على عملائه بالزيتون

نجحت مباحث قسم شرطة الزيتون، الثلاثاء، في ضبط مسجل خطر عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس قبل ترويجها على المتعاطين.

أثناء مرور قول أمني لضباط مباحث قسم الزيتون لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع اشتبه رجال المباحث في عاطل يدعى “م.س” ، ٣٣ وشهرته "مشرحة" سنة مسجل خطر، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبسؤاله عن مصدرها أقرَّ بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد علي 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.