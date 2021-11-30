لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة فى إيديكس 2021

فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض.

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة



والتقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، بكل من فريق بحرى جاكرمين داريو نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، والفريق براد كوبر قائد الأسطول الخامس والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفريق سامى سامبسون كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوليفيه لوكونت مدير فرع أفريقيا والشرق الأوسط بالإدارة العامة للتسليح الفرنسي، وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات، بما يعزز من قدرة القوات البحرية وجاهزيتها القتالية.

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة



كما التقى الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوى بميخاتيل بابيتش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسية، وجيريمى كوين وزير المشتروات الدفاعية البريطانية، والفريق بحرى جاكرمين داريو نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، وتناولت اللقاءات أوجه التعاون العسكرى والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة



فيما التقى اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بكل من ميخائيل بابيتش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسية، ويو دونج جون نائب وزير الدفاع الوطنى لشئون القوات العسكرية وإدارة الموارد بكوريا الجنوبية، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تشهدها الدول المشاركة بالمعرض.

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة



كما التقى نائب رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة الفريق سامي سامبسون، كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون فى مجال التسليح.

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة



تأتي اللقاءات فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات، والتعرف على كل ماهو جديد فى مختلف عمليات التطوير في منظومات التسليح التي تشهدها القوى العسكرية العالمية.

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة