الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة فى إيديكس 2021

لقاءات ثنائية لقادة
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلح

فى إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض.

No description available.
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة


والتقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، بكل من فريق بحرى جاكرمين داريو نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، والفريق براد كوبر قائد الأسطول الخامس والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفريق سامى سامبسون كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوليفيه لوكونت مدير فرع أفريقيا والشرق الأوسط بالإدارة العامة للتسليح الفرنسي، وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات، بما يعزز من قدرة القوات البحرية وجاهزيتها القتالية.

No description available.
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة


كما التقى الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوى بميخاتيل بابيتش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسية، وجيريمى كوين وزير المشتروات الدفاعية البريطانية، والفريق بحرى جاكرمين داريو نائب رئيس هيئة التسليح الإيطالية، وتناولت اللقاءات أوجه التعاون العسكرى والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

No description available.
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة


فيما التقى اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة بكل من ميخائيل بابيتش نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسية، ويو دونج جون نائب وزير الدفاع الوطنى لشئون القوات العسكرية وإدارة الموارد بكوريا الجنوبية، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التى تشهدها الدول المشاركة بالمعرض.

No description available.
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة


كما التقى نائب رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة الفريق سامي سامبسون، كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون فى مجال التسليح.

       

No description available.
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

               
تأتي اللقاءات فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات، والتعرف على كل ماهو جديد فى مختلف عمليات التطوير في منظومات التسليح التي تشهدها القوى العسكرية العالمية.

No description available.
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

 

 

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة
لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

تقلل الإصابة بأمراض القلب.. لماذا نتناول أطعمة غنية بـ أوميجا3؟

«الجمعة الوهمية»..تعرف على حقوق المستهلك خلال موسم التخفيضات

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

«أمطار خفيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين