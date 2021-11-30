أساء لمصر.. بلاغ جديد للنائب العام ضد حمو بيكا

تقدم سمير صبري المحامي، مساء الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوي ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا عقب ظهوره ونشره فيديو مسيئ للدولة المصرية، واتهمه في البلاغ بالحط من كرامة المصريين.

وأضاف البلاغ أن مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي بخلاف العديد من الجرائم ثم تطور الوضع إلى ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحوي على العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة.

وتابع صبري أن ذلك الأمر ما حدا بنقابة الموسيقيين الموقرة برئاسة رئيسها أمير الغناء العربي/ هاني شاكر إلي إصدار قرار قال لا رجعة فيه بوقف ومنع غناء مجموعة من هؤلاء ومن بينهم المبلغ ضده وذلك لشنهم حملة من البذاءة الغرض منها تلويث سمعة مصر وحضارتها الفنية الشامخة ونثر الأتربة والتلوث على هذه الحضارة الفنية العريقة وتابع صبري أنه فوجئ بحمو بيكا يبث فيديو يقوم فيه بالإساءة إلي مصر وسمعتها الدولية وذلك بأسلوب فج بطلب سيارة من أحدث أثرياء السعودية كما فعل مع المدعو/ عمر كمال بأسلوب يستخدمه المتسولين والعاطلين والشحاتين مما يسيء إلى سمعة واسم الدولة المصرية بين دول العالم والحط من كرامة المصريين ولما كان ذلك وكان ما ورد بالفيديو سالف الذكر بعاليه يسيء للدولة المصرية ومكانتها خارجيًا، وكذا يحط من كرامة المصريين بالخارج، واختتم صبري بلاغه ملتمسًا إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد ببلاغه، وإحالة حمو بيكا للمحاكمة الجنائية.