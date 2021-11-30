الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يبشر فيلم House of Gucci بعودة مجوهرات الثمانينات؟ (صور)

عند مشاهدة فيلم House Of Gucci ، ستلاحظ أن الفيلم يلقي الضوء على الذهب الجريء والأصفر المرصع بالألماس أو أي أحجار ملونة، حيث عمد توجيه الكاميرا إلى يد ليدي جاجا بطلة الفيلم وهي مرتدية خاتم القبة الكبير والأقراط الثقيلة والحلقات الذهبية، ما يعد باختصار نموذج لمجوهرات الثمانينيات، وفقا لموقع news break

رصيد الصورة: بإذن من Metro Goldwyn Mayer Pictures Inc.
فيلم House of Gucci

نماذج المجوهرات الخاصة بالثمانينات

فنموذج المجوهرات الخاص بالثمانينات عادةً ما تعرف بتصميمات جريئة ومؤثرة واستخدام الذهب الأصفر والزخارف الهندسية المتكررة، إلى جانب الماس والياقوت والزمرد، وقد فضل العديد من مصممين هذه الفترة أيضًا مجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة في الثمانينيات.

رصيد الصورة: Ron Galella - Getty Images
فيلم House of Gucci

 

رصيد الصورة: أرشيف صور ABC - Getty Images
فيلم House of Gucci

 

بعض نماذج الموضة الخاصة بالثمانينات

وعرفت الثمانينات أيضا ببعض مظاهر الموضة الخاصة بها مثل  صيحة موضة أزياء الشوارع  والشعارات، وفيما يلي أبرز المجوهرات الخاصة بهذه الفترة: 

- سلاسل جوتشي الذهبية  على شكل الحصان وعلي شكل  حلقات منتفخة.

- أقراط وخواتم من الذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ بأشكال قوية ومخططات مميزة وزخارف أيقونية.

-سلاسل اللؤلؤ أو العقد الماسي

رصيد الصورة: أنطونيو باريلا
رصيد الصورة: فابيو لوفينو

إضافة المجوهرات إلى الفيلم أفاده 

يعد وجود مجوهرات هذه الفترة في فيلم في House of Gucci أمرًا مناسبًا بالطبع ، وصحيحًا لجماليات الفيلم والجدول الزمني الخاص به وللحبكة نفسها، وفي الفيلم  كانت هناك غرفة كاملة مخصصة لقطع فريدة من نوعها من الذهب الأصفر  وهو أمر نادر في السنوات الأخيرة التي فضلت الذهب الأبيض أو الوردي أو حتى البلاتين لهذا المستوى من التصميم.

رصيد الصورة: Stephane Cardinale - Corbis - Getty Images

هل تعود مجوهرات فترة الثمانينات؟

في مجموعات أسبوع الموضة بباريس الأخيرة تم إلقاء الضوء علي القطع المستوحاة من بالوما بيكاسو وسلاسل الوصلات الذهبية الكثيفة في فالنتينو، والقباب الكبيرة المصنوعة من الذهب واللؤلؤ  بالإضافة إلي لذهب الأصفر الثقيل، ويقول خبراء الموضة إنه بهذه الروح الجريئة الجديدة في تصميم المجوهرات، يعتقد أنهم شوف يعودون أيضًا إلى مجوهرات الثمانينيات.

ليدى غاغا جوهرات الثمانينات مجوهرات جوتشى نماذج المجوهرات الخاصة بالثمانينات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

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