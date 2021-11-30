هل يبشر فيلم House of Gucci بعودة مجوهرات الثمانينات؟ (صور)

عند مشاهدة فيلم House Of Gucci ، ستلاحظ أن الفيلم يلقي الضوء على الذهب الجريء والأصفر المرصع بالألماس أو أي أحجار ملونة، حيث عمد توجيه الكاميرا إلى يد ليدي جاجا بطلة الفيلم وهي مرتدية خاتم القبة الكبير والأقراط الثقيلة والحلقات الذهبية، ما يعد باختصار نموذج لمجوهرات الثمانينيات، وفقا لموقع news break

فيلم House of Gucci

نماذج المجوهرات الخاصة بالثمانينات

فنموذج المجوهرات الخاص بالثمانينات عادةً ما تعرف بتصميمات جريئة ومؤثرة واستخدام الذهب الأصفر والزخارف الهندسية المتكررة، إلى جانب الماس والياقوت والزمرد، وقد فضل العديد من مصممين هذه الفترة أيضًا مجموعة متنوعة من الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة في الثمانينيات.

فيلم House of Gucci

فيلم House of Gucci

بعض نماذج الموضة الخاصة بالثمانينات

وعرفت الثمانينات أيضا ببعض مظاهر الموضة الخاصة بها مثل صيحة موضة أزياء الشوارع والشعارات، وفيما يلي أبرز المجوهرات الخاصة بهذه الفترة:

- سلاسل جوتشي الذهبية على شكل الحصان وعلي شكل حلقات منتفخة.

- أقراط وخواتم من الذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ بأشكال قوية ومخططات مميزة وزخارف أيقونية.

-سلاسل اللؤلؤ أو العقد الماسي

إضافة المجوهرات إلى الفيلم أفاده

يعد وجود مجوهرات هذه الفترة في فيلم في House of Gucci أمرًا مناسبًا بالطبع ، وصحيحًا لجماليات الفيلم والجدول الزمني الخاص به وللحبكة نفسها، وفي الفيلم كانت هناك غرفة كاملة مخصصة لقطع فريدة من نوعها من الذهب الأصفر وهو أمر نادر في السنوات الأخيرة التي فضلت الذهب الأبيض أو الوردي أو حتى البلاتين لهذا المستوى من التصميم.

هل تعود مجوهرات فترة الثمانينات؟

في مجموعات أسبوع الموضة بباريس الأخيرة تم إلقاء الضوء علي القطع المستوحاة من بالوما بيكاسو وسلاسل الوصلات الذهبية الكثيفة في فالنتينو، والقباب الكبيرة المصنوعة من الذهب واللؤلؤ بالإضافة إلي لذهب الأصفر الثقيل، ويقول خبراء الموضة إنه بهذه الروح الجريئة الجديدة في تصميم المجوهرات، يعتقد أنهم شوف يعودون أيضًا إلى مجوهرات الثمانينيات.