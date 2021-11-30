الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المدير الإقليمى للبنك الدولى يبحث مع برى مشاريع لبنان

نبيه بري
نبيه بري

بحث المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار جاه، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم، مشاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة التمويلية.

ووفقًا لبيان صدر على الموقع الرسمي لبري فقد قال كومار جاه، عقب لقائه مع بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة في بيروت: «كان لقاء جيدًا مع دولة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان، وكما تعلمون البنك الدولي يعمل على مشاريع وبرامج في لبنان، خاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي».

وأعلن أنه قدّم لبري ملخصًا حول هذه المشاريع، وأهمها مشروع الطوارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي وتوافقنا على إطلاق حملة لتشجيع التسجيل على المنصة للعائلات التي يمكنها الاستفادة من هذا البرنامج.

وأضاف أن بري داعم لهذا المشروع وأقدر له هذا الدعم، وأكد رئيس المجلس على أن التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون البطاقة التمويلية سوف تكون في القريب العاجل.

وتابع كومار جاه: «نحن نتطلع إلى إطلاق المنصة غدًا، وهذا يساعدنا كما نأمل إلى توفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية ابتداء من الشهر المقبل».

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وائل لطفي

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