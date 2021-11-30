الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع اللبنانى يبحث مع خبراء أوروبيين المساعدة لإعداد استراتيجية لمكافحة الإرهاب

موريس سليم
موريس سليم

بحث وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، مع وفد مشترك من خبراء بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة مديرة برنامج مكافحة الإرهاب لأجل أمن لبنان، إنجبرج زورن، سبل التعاون لدعم لبنان ومساعدته في عملية الإعداد للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم بمقر وزارة الدفاع اللبنانية، بحضور فريق خبراء المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة.

وتضمن اللقاء ما يمكن أن يقدمه خبراء البرنامج من خدمات استشارية في مجال تحديث عمل المحكمة العسكرية.

وكانت شهدت مناطق متفرقة من لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، أمس الإثنين، احتجاجات شعبية وقطع طرق ومسيرات احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة، وتضاعف الأسعار بشكل مستمر يفوق القدرة الشرائية لقطاع كبير من اللبنانين، فيما تعمل القوى الأمنية والجيش على إعادة فتح الطرق المغلقة.

ففي العاصمة بيروت، أقدم محتجون على غلق الطرق الرئيسية ومداخل المدينة بالكامل، وأبرزها ساحة الشهداء بوسط العاصمة وطرق كورنيش المزرعة وقصقص وطريق المدينة الرياضية الرئيسي وشارع تلة الخياط مقابل تليفزيون لبنان وأمام مسجد الأمين وقصقص وتقاطعات ميدان صائب سلام.

وفي شمال لبنان، شهدت مدينة طرابلس قطع العديد من الطرق، من بينها البداوي تحت جسر المشاة والبداوي وساحة النور، أما في شرق لبنان، فتم قطع أغلب الطرق في زحلة.

وشهدت مدينة صيدا، جنوب العاصمة بيروت، غلق العديد من الطرق خصوصًا ساحة النجمة الرئيسية ومنع الحركة نهائيًا، واستخدم المحتجون إطارات السيارات المشتعلة وصناديق القمامة لغلق الطرق، كما قام البعض بعمل حواجز بشرية لمنع المرور، مرددين هتافات تنتقد الوضع الراهن والارتفاع الكبير في أسعار السلع وتدني الأجور وانهيار قيمة الليرة اللبنانية.

وفي غضون ذلك، أصدر وزير التربية والتعليم، عباس الحلبي، قرارًا يسمح لكل مدرسة بتقدير الظروف واتخاذ القرار المناسب بشأن استكمال اليوم الدراسي من عدمه وفقًا لحالة الطرق المحيطة بها.

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