الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: حالتا وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في السعودية
كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8836.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل  32 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و.752، كما لفتت إلى تسجيل 28 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 538 ألفا و913 .

وفي سياق متصل، أعلنت  الهيئة العامة السعودية للطيران المدني، الاثنين، عن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام على المسافرين، ابتداء من يوم السبت المقبل.

وأكدت الهيئة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه على جميع الناقلات الاستمرار في توعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

من جانبه، أكد المهندس هشام سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم السماح لمعتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة، بالبدء مباشرة في العمرة، دون الحاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وقال سعيد- في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية- إن تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام سيكون على معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، من المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، حيث إنه عقب 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) سلبية، ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، وأن هناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعًا في حالات الإصابة.

وأكد الدكتور العبدالعالي أن الجرعة التنشيطية ليس لها أي أعراض تختلف عن الجرعتين السابقتين، وإنما هي نفس الأعراض تمامًا، مبينًا أن الجرعة التنشيطية ضرورية ليس لوجود المتحورات فقط.

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