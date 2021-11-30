النرويج تعيد تطبيق قواعد مكافحة كورونا مجددًا وبصورة تدريجية

أدخلت النرويج إجراءات وتوصيات جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء، جوناس جار ستور، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين يتم حاليا توصيتهم بارتداء الكمامات، عند تعاملهم مع خدمات الصحة والرعاية، وفي وسائل النقل العام، وعند ممارسة التسوق، إذا لم يكن من المتاح الحفاظ على مسافات للتباعد.

ومن المقرر أن يُطلب من الاشخاص الذين يعيشون مع شخص مصاب بالفيروس، أن يقوموا بعزل أنفسهم حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية للإصابة بالفيروس، وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وقال ستور إن القاعدة ستكون ملزمة لجميع البالغين، بغض النظر عن وضعهم من الحصول على اللقاح، ولكن ستكون مجرد توصية بالنسبة للأطفال.

ويتعين على المصابين بمرض "كوفيد 19-" أن يلزموا الحجر الصحي لمدة خمسة أيام.

وأكد رئيس الوزراء أن الوباء لم ينته، ولكنه دخل مرحلة جديدة فقط، مضيفا: أنه من الضروري التعود على التعايش مع الفيروس والسيطرة على تفشيه.

وكانت أعادت النرويج، اليوم الثلاثاء، فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة لمواجهة متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وقبل أيام، أعلنت المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات مؤقتة ووقائية ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لمنع انتشار متحور أوميكرون الجديد.

وستكون أقنعة الوجه إلزامية في المتاجر وغيرها من الأماكن مثل البنوك ومكاتب البريد ومصففي الشعر، وكذلك في وسائل النقل العام ما لم يتم إعفاء الأفراد من ذلك.

كما سيطلب من جميع المسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إجراء اختبار "بي سي آر" في أو قبل اليوم الثاني من الوصول والعزل الذاتي حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية.