الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 100 ألف عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة فى بطنطا

ضبط 100 ألف عبوة
ضبط 100 ألف عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالغربية حملة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الصحة حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمنتجات بالمراكز والمدن.

ضمت الحملة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وشارك فيها ياسر مراد مدير الرقابة التموينية، محمد الشيخ مفتش التموين، الدكتور عبدالقوي غلوش التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.

واسفرت الحملة عن ضبط مطبعة بها عبوات أدوية معبأة وأغلفة عبوات فارغة، وبالتتبع تم التوصل لأحد الأماكن التى يعبأ لصالحها صاحب المطبعة وتم ضبط 100000عبوة مستحضرات مغشوشة.

وتم التحفظ علي المضبوطات وعرض صاحب المطبعة على النيابة لمعرفة بقية الأشخاص التى يعبأ لصالحها وتحرر محضر رقم 38892جنح أول طنطا.

وتمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، اليوم الثلاثاء، من تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، بمركز زفتى.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ضبط يواكيم لوف الف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مغشوشة داخل مطبعة تحت السلم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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